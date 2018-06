VIDEO: Sportoverzicht met Lammers en een ljeprecord

Elke maandag schuift sportverslaggever Roelof de Vries aan bij Fryslân Hjoed. Met deze keer transfernieuws bij de Friese profclubs: Heereveen presenteerde maandag Sam Lammers, de eerste nieuwe speler voor komend seizoen. Hij wordt gehuurd van PSV. Is zo'n huurconstructie wel verstandig? Cambuur maakte zondag de komst van Robin Maulun bekend en dat was voor de Leeuwarders al de zevende aanwinst. Is de selectie al bijna rond? Bij het fierljeppen was het tot nu toe een seizoen met teleurstellende sprongen, maar de topklassers raken op stoom: in Winsum werd weer een seizoensrecord genoteerd. Voor de korfballers van Havic B1 was er minder goed nieuws: zij konden hun zevende landstitel pakken, maar kwamen er in de finale niet aan te pas.