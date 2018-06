Redbad-producent Klaas de Jong kijkt uit naar Redbad-première

Controversieel

Ook zou de film over de Friese vrijheidsstrijder misleidend zijn voor grote bevolkingsgroepen. Klaas de Jong vertelt dat hij een paar weken geleden een brief heeft gekregen van YouTube, waarin staat dat ze de trailer niet op hun website willen plaatsen. De Jong: "Wij verwachtten dat we een reactie zouden krijgen over het verzet tegen het christendom. Redbad staat bekend als een heidense vorst die het christendom als vijand ziet. In Nederland valt dat misschien mee, maar in de rest van de wereld is het nog een ding. Maar in de film laten we beide kanten van het verhaal zien."

In een documentaire van de film legt regisseur Roel Reiné uit hoe hij dat heeft gedaan. Alles over christenen is heel mooi gemaakt. Maar hij laat ook de afschuwelijke dingen zien zoals het forceren van een religie en het forceren van het dopen. Daar tegenover laten ze ook de goede en slechte dingen zien van het heidense geloof. Bijvoorbeeld dat ze meisjes verbranden voor het geloof en dat dat heel gewoon is.