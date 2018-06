Daniels en El Baad mogen Cambuur verlaten

Selectie aardig rond

Booy heeft de afgelopen weken niet stil gezeten. Cambuur presenteerde al zeven nieuwe spelers. Een middenvelder en een linkeraanvaller staan nog op het wensenlijstje van de Leeuwarders, maar vooralsnog wachten ze even af. Ook omdat een groot deel van het geld al is uitgegeven aan de nieuwe spelers. Booy: "Het raamwerk staat. We hebben momenteel een selectie van 24 spelers en maken even een pas op de plaats."

De spelers die Cambuur voor komend seizoen al heeft vastgelegd, zijn keeper Xavier Mous, verdedigers Robert van Koesveld, Emmanuel Mbende, David Sambissa en middenvelders Robin Maulun, Andrejs Ciganiks en Julian Calor. De eerste training van de mannen van trainer Hake staat ingepland voor volgende week zaterdag, op 30 juni.