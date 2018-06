Inwoner van Buitenpost krijgt werkstraf voor fraude met verzekering

De man had de aanvraag ingediend nadat zijn relatie uigeraakt was. Voor de aanvraag had hij de handtekening van de vrouw vervalst, en een kopie van haar identiteitskaart naar de verzekering gestuurd, zodat het leek alsof zij het met de aanvraag eens was.

De aanvraag was al in 2012 de deur uitgegaan. De ex-partner van de verdachte kwam er drie jaar later achter dat de man de volledige premie van ruim 28.000 euro opgestreken had.

De man moet zijn ex een schadevergoeding betalen. En hij moet de helft van het geld dat hij met de fraude verdiend heeft, terugbetalen aan de staat.