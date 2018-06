Gearresteerde kinderpsychiater vraagt hulp bij honorair consulaat Nepal

Consulaire bijstand

Als Nederlanders in het buitenland worden gearresteerd, vragen de autoriteiten van dat land of zij behoefte hebben aan bijstand. Als dat het geval is, geven de autoriteiten dat aan bij de ambassade of, als er geen ambassade is, bij het consulaat. Nederland heeft in Nepal geen ambassade, alleen een consulaat.

"Consulaire bijstand is een pakket aan maatregelen" vertelt Veldman. "Het houdt in ieder geval in dat je bezocht wordt door de honorair consul. Daarnaast krijg je 30 euro per maand om in je levensonderhoud te voorzien, bijvoorbeeld in het onderhouden van contact met je familie. Verder wordt de toestand door de ambassade in de gevangenis gemonitord. En als de verdachte dat wil, kan de ambassade een lijst met namen van advocaten geven."