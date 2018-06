Bijzondere vogelkijkhut afgebrand

Een vogelkijkhut van natuurorganisatie It Fryske Gea in nationaal park De Alde Feanen is zaterdagavond in vlammen opgegaan. De hut staat bij de Grutte Krite. Hij is bedoeld om de kolonie aalscholvers te kunnen observeren die in het gebied broedt. De vogelkijkhut is alleen per boot bereikbaar. It Fryske Gea noemt de brand een groot verlies, mede vanwege de bijzondere locatie van de vogelhut.