De brandweer heeft in Sneek een paard uit het water gehaald. Het beest was maandag in een sloot beland bij de Pim Mulierstraat. Hoe dat kon gebeuren, is niet duidelijk. Het paard kwam van een manege.

De brandweer werd opgeroepen om het paard weer uit het water te halen. Met een grote groep mensen konden ze het beest weer op de wal trekken.