Moeder van cliënten kinderpsychiater: "Onze jongens zijn in shock"

"Eerst konden we het niet geloven, maar toen er langzamerhand meer details bekend werden, moest het hem wel zijn. We kennen de man als een prima kerel, hartelijk, sociaal en een echte vakman. Ook achteraf kunnen we ons niet indenken dat er mogelijk iets in de contacten niet in orde was."

Altijd iemand bij

"Er is trouwens ook altijd iemand van ons bij geweest", vertelt ze ook nog, wat het verhaal van Therapeuticum bevestigt. Therapeuticum is de organisatie in Joure waar de psychiater voor werkte. De moeder laat verder weten dat er alleen maar met een professionele reden lichamelijk contact is geweest, bijvoorbeeld bij het opnemen van de bloeddruk.

Persoonlijke zaken verteld

Het zit de beide jongens nog het meest dwars dat ze in de gesprekken met de man ook heel persoonlijke zaken hebben verteld, waar ze zich achteraf vervelend bij voelen. Maandagmiddag gaat de moeder verder in gesprek met Therapeuticum om te bespreken hoe de behandeling van de jongens verder kan gaan. Om de kinderen te beschermen wil de familie verder niet in het nieuws.