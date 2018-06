PostNL bezorgt pakketjes fossielvrij in binnenstad Leeuwarden

Primeur

"Dit is de eerste binnenstad van Nederland waar we op volledig duurzame wijze pakketjes bezorgen. Dat is bijzonder", vertelt Rolf Jansma van PostNL. Mede met het oog op de Elfwegentocht is de keuze op Leeuwarden gevallen. Jansma: "In Fryslân heeft men duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Het is een mooie omgeving om hier te beginnen."

Voor de bezorging van kleinere pakketjes maakt PostNL gebruik van zogenaamde stints. Dat zijn een soort van kleine elektrische bakfietsen, waar de pakketbezorgers op kunnen staan. PostNL verwacht dat, helemaal in het centrum van de de stad, de bezorging met stints vlugger gaat dan met auto's. De grotere pakketten worden bezorgd met een duurzame bus.