"Mensen moeten op de weg rekening met elkaar houden"

Bijna de helft van de 475 respondenten is door het speciale veiligheidsproject A7 Attent van Rijkswaterstaat meer bewust van onveilig rijgedrag op de A7, zeggen de mensen zelf. De politie en Rijkswaterstaat vieren daar sinds vorig jaar een handhavings- en voorlichtingsactie, om automobilisten te wijzen op verantwoordelijk rijgedrag.

Storen aan 'asociaal' rijgedrag

Via de enquêtes, maar ook via andere kanalen laten mensen weten dat ze zich storen aan 'asociaal' rijgedrag. Op de vraag van Rijkswaterstaat wat ze daar precies mee bedoelen, kwamen heel veel reacties. "Van die aso's die belachelijk langzaam inhalen", "Idioten die bumperkleven", "Mensen die knoerthard rechts en links voorbij komen", "Afsnijden, heel irritant", zeggen automobilisten over andere weggebruikers.

Zelf verantwoordelijkheid nemen

De projectgroep van Rijkswaterstaat gebruikt de enquêtes en de andere reacties om speerpunten te bepalen voor volgende voorlichtingsacties en politiecontroles. Maar uiteindelijk moeten mensen zelf hun verantwoordelijkheid nemen, zegt projectleider Hans Rombouts van Rijkswaterstaat. "Zoals een weggebruiker terecht schreef: 'Iedereen praat hier mooi over wat anderen fout doen, maar mensen vergeten dat ze zelf ook wel wat beter kunnen rijden.' Laten we daarom allemaal meer rekening houden met elkaar. Niet direct met het vingertje naar iemand anders wijzen, maar eerst kijken of je zelf je gedrag ook kunt aanpassen. Uiteindelijk moeten we het met elkaar doen!"