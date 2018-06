Grut Frysk Diktee gaat donderdag niet door vanwege slecht weer

Het weer is onvoorspelbaar en is voor veel evenementen vaak een struikelblok. Dat geldt ook voor het Grut Frysk Diktee dat komende donderdag in de open lucht zou zijn, op het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden. Er wordt slecht weer verwacht en daarom heeft de organisatie besloten het evenement niet door te laten gaan. Het dictee wordt verschoven naar woensdag 27 juni. Dat was al de reservedatum, die van tevoren was gecommuniceerd met alle deelnemers.