GGZ Friesland: opgepakte kinderpsychiater niet bij ons in dienst

De kinderpsychiater uit Makkinga die in Nepal is opgepakt, is niet in dienst bij GGZ Friesland, Kinnik, of Kind en Jeugd GGZ. Dat schrijft GGZ Friesland op de eigen website. Wel heeft de man in het verleden gewerkt bij GGZ Friesland. In de verklaring wordt gezegd dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn voor niet-toelaatbaar gedrag in de periode dat de man werkte voor GGZ Friesland.

De verklaring is online gezet omdat er veel verontruste telefoontjes en mailtjes bij GGZ Friesland binnen zijn gekomen. Het doel van de verklaring is om twijfel weg te nemen en speculaties en verdere onrust te voorkomen. Van de man zou geen personeelsdossier meer zijn, omdat hij al langer dan drie jaar niet meer werkzaam is bij GGZ Friesland.