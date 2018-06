Politie zoekt mensen die meer weten over zwaargewonde man op Centrale As

De man werd zaterdag om ongeveer 15.00 uur als vermist opgegeven. Net na 17.30 was er een melding van een persoon die in de middenberm van de Centrale As lag, in de buurt van Sumar. Het bleek dat het om de vermiste man uit Feanwâlden ging.

De politie is momenteel bezig met onderzoek naar de toedracht. Ze weten nog niet hoe lang de man daar heeft gelegen. Daarom zoekt de politie getuigen die de man de nacht daarvoor of de dag zelf hebben zien rijden of zien liggen.

Over de toestand van de man wil de politie verder niet zeggen.