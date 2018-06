Fryslân gaat tegen landelijke trend in: meer huizen verkocht

De daling van het aantal woningverkopen zet door in Nederland, maar in Fryslân is er een kleine groei.

Volgens het Kadaster werden in mei landelijk ruim 18.000 huizen verkocht, een daling van 9 procent in vergelijking met het aantal van vorig jaar. In Fryslân werden met 646 net iets meer woningen verkocht in vergelijking met een jaar geleden, toen 635 huizen in onze provincie werden verkocht.

Als reden van de landelijke daling wordt genoemd dat het aanbod van huizen, dat te koop wordt aangeboden, steeds verder afneemt. Dat heeft weer te maken met het feit dat er in de jaren na de economische crisis veel huizen zijn verkocht.