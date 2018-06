Boeren FrieslandCampina sturen koeien vaker naar buiten

Steeds meer boeren die aangesloten zijn bij zuivelcorporatie FrieslandCampina laten hun koeien in de wei grazen. Dit jaar kiezen 303 melkveebedrijven daarvoor.

Het percentage bedrijven gaat daarmee omhoog van 79 naar bijna 81 procent. Dat is dichtbij het doel van 81,2 procent dat in 2020 gehaald moet worden. Daarmee komt het percentage terug op dat van 2012.

Bestuursvoorzitter Frans Keurentjes is blij dat steeds meer boeren hun koeien naar buiten sturen. "Daarmee blijft onze sector zichtbaar voor de samenleving en wordt behouden wat kenmerkend is voor het Nederlandse landschap: koeien in een groene weide."

Om dat voor elkaar te krijgen, heeft het zuivelbedrijf de leden die hun koeien nog niet buiten laten grazen, de afgelopen maanden benaderd, advies op maat gegeven en een financiële toeslag gegeven.