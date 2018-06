Taeke Triemstra klimt naar zesde plek eeuwig kaatsklassement

Ook Tunno Schurer behaalde 695 punten in zijn kaatscarrière, daar was Triemstra van op de hoogte. "Qua punten staan we nu gelijk, maar ik heb meer eerste prijzen gewonnen, dus ik ben hem voorbij. Nu op naar de volgende."

Dat is Chris Wassenaar, die 699 punten heeft behaald. "Nog vijf punten erbij, dan passeer ik Chris ook in het klassement", vertelt Triemstra. "Eens kijken of dat volgende week lukt." Triemstra, die zondag de finale in zijn eigen Sint Jacobiparochie verloor, houdt zich dus wel met het klassement bezig. "As je zo ver komt, dan houd je ook in de gaten hoeveel punten je nog nodig hebt om te passeren."

Volgend weekeinde staan de hoofdklasse partijen in Holwerd en Bolsward op het programma.