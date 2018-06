Oerol-bezoekers worden warm gemaakt voor Culturele Hoofdstad

Bezoekers van het festival Oerol worden warm gemaakt voor de voorstellingen van Culturele Hoofdstad op de vaste wal. Op het festivalterrein op Terschelling staat een speciale LF2018 informatiestand. Daarnaast fietsen medewerkers van Culturele Hoofdstad over het eiland om promotie te maken en bezoekers te overtuigen voor een uitje naar Fryslân als Oerol is afgelopen. Eén van hen is Johannes Keekstra.