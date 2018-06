Arrestatie kinderpsychiater grote schok voor collega's Therapeuticum

"Het zijn heel veel emoties tegelijk. We zijn geschokt, kwaad, maar ook verdrietig. Neem van mij aan: het is voor ons net zo onbegrijpelijk als voor ieder ander", zegt Abbink. Justitie heeft Therapeuticum geïnformeerd over het onderzoek dat wordt ingesteld om te achterhalen of er ook misbruik door de kinderpsychiater in Nederland heeft plaatsgevonden. Abbink heeft geen enkele aanwijzing om te denken dat zoiets bij Therapeuticum is gebeurd. "Bij de psychiatrische consulten is eigenlijk altijd een tweede hulpverlener aanwezig en vaak ook een ouder. De kinderpsychiater had hier niet alleen kinderen in behandeling."

Tekort aan kinderpsychiaters

In Nederland is een groot tekort aan kinderpsychiaters. Abbink houdt er daarom rekening mee dat het lang zou kunnen duren voor ze een opvolger heeft gevonden. "We hebben gelukkig een goed team en een goede GGZ-arts, die bijna psychiater is. We zullen er alles aan doen om de hulp aan onze cliënten zo goed mogelijk door te laten gaan. Daar ligt nu onze eerste prioriteit."

Therapeuticum heeft -zodra justitie daar toestemming voor gaf- alle cliënten en andere betrokkenen over de zaak geïnformeerd. De meeste reacties die het centrum ontvangt uit Joure en omgeving zijn bemoedigend, vertelt Abbink. "Veel klanten vinden het vervelend voor ons en begrijpen gelukkig dat wij het hier ook moeilijk mee hebben." Cliënten die vragen over de gearresteerde kinderpsychiater hebben, kunnen vanaf maandag bij Therapeuticum terecht.

Onderzoek duurt nog weken

Het verdere onderzoek naar het kindermisbruik door de psychiater gaat waarschijnlijk nog weken duren. Justitie in Nederland verdenkt de man van het misbruiken van een 15-jarige jongen in Nepal, maar volgens de Nepalese media zouden er meer slachtoffers zijn. Waarschijnlijk zal de man zich in Nepal voor de rechter moeten verantwoorden voor zijn daden. De man kan in het Aziatische land een celstraf van elf jaar opgelegd krijgen.