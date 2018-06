Kingma, Hiemstra en Wassenaar winnen in Sint Jacobiparochie

Het partuur met Enno Kingma, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar heeft het hoofdklasse kaatsen in Sint Jacobiparochie gewonnen. In de finale van de vrije formatie partij versloegen ze het partuur van Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra met 5-3 en 6-2. Daarmee herstellen ze zich goed van de slechte zaterdag in Dokkum. In Dronryp stonden de parturen van Kingma en Van der Bos ook al tegenover elkaar. Toen won Van der Bos.