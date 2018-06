René Hooghiemster vijfde in Deense koers

Wielrenner René Hooghiemster is als vijfde geëindigd in de GP Horsens in Denemarken. De 31-jarige Sneker zat mee in een kopgroep van vijf, die een kleine minuut voor de achtervolgers eindigde.

De overwinnng in de koers over 186 kilometer ging naar Herman Dahl uit Noorwegen. Hooghiemster eindigde uiteindelijk op vijftien seconden van de winnaar. De andere drie renners in de kopgroep waren allemaal Denen.

De GP Horsens maakt deel uit van twee eendagswedstrijden in Denemarken. Een dag eerder ging de winst naar Mads Pedersen, die zondag zevende werd.