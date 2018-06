Franse middenvelder Robin Maulun naar SC Cambuur

Maulun is een aanvallend ingestelde middenvelder en heeft de hele jeugdopleiding van Girondins de Bordeaux doorlopen. Voor de Franse topclub maakte hij ook zijn debuut op het hoogste niveau in Frankrijk en in de Europa League. Het afgelopen seizoen speelde Maulun voor Trélissac op het vierde niveau in Frankrijk.

Foeke Booy, technisch manager van Cambuur, omschrijft Maulun als een sierlijke speler. "Technisch vaardig, een goed overzicht en prima pass. Hij heeft een zeer gedegen opleiding gehad bij Bordeaux en door omstandigheden daar zijn belofte niet in weten te lossen. Hij is enorm gretig om dat bij ons wel te doen."