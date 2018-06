De toekomst van het Fries: het gaat om bewustwording

Jelle Bangma van het Cedin zegt dat we er niet op moeten rekenen dat scholen zorgen voor de redding van het Fries. "Het onderwijs kan het Fries niet redden. De Friezen zelf moeten het Fries redden. En jonge ouders moeten zich bewust zijn, dat als ze zelf Friestalig zijn, dat ze dan hun kinderen in het Fries opvoeden. Maar de winst is dat het Fries nu in elk geval verplicht is in het onderwijs."

Maar dan is er ook nog eens het probleem dat veel juffen en meesters het Fries niet meer goed beheersen. Daar zou aan gewerkt moeten worden. De nadruk ligt nu op meertalig onderwijs, waarbij Fries, Nederlands en Engels wordt gesproken op scholen. Ouders zouden ook meer interesse moeten hebben in het Fries. Op scholen wordt in de tienminutengesprekjes wel gevraagd naar het Nederlands of wiskunde, maar nooit naar het Fries.