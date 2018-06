Fotograaf Catrinus van der Veen: van de zijlijn naar betrokkenheid

Een grote stap maar een mooie switch

Tegenwoordig is DEI de werkplaats van Van der Veen. Hij rolde er via zijn zoon en zijn vrouw in. De zoon van Catrinus heeft een vintagezaak in de Cultuurfabriek, waar ook de dagopvang in zit. Zo kwam hij als vrijwilliger binnen. Tegenwoordig is hij echter een professional die vier dagen in de week werkzaam is bij de opvang. Een enorme stap, zo vindt hij zelf ook, maar wel een mooie switch.

Voor het eerst hoort hij echt ergens bij, zo vertelt hij. Als fotojournalist sta je altijd aan de zijlijn. Je registreert, je fotografeert en je maakt beeld. Als medewerker van de dagopvang is hij voor het eerst echt betrokken bij een groep, en dat voelt goed. Hij wil het beste uit de medewerkers halen. Daarnaast blijft Van der Veen zo nu en dan wel foto-opdrachten doen. Dat zit in het bloed, al zal hij de hectiek van de journalistiek niet gaan missen. De dagopvang is rust voor Van der Veen.