Kinderpsychiater op non-actief gezet na beschuldiging van sekstoerisme

Vragen

Therapeuticum heeft zaterdag met gemeente, politie en justitie overleg gehad over de zaak. Volgende week zullen de cliënten en andere betrokkenen via de mail over de zaak geïnformeerd worden. Cliënten met vragen kunnen vanaf maandagochtend bellen met Therapeuticum. Andere mensen met vragen over deze zaak kunnen bellen met de gemeente De Fryske Marren.

Justitie is bezig met een onderzoek naar het gedrag van de psychiater in Nederland, maar tot nu toe zijn er geen aanwijzingen gevonden dat zou suggereren dat de man zich ook in Nederland schuldig heeft gemaakt aan kindermisbruik. Ook Therapeuticum heeft daar geen aanwijzingen voor.

Nooit alleen

De directie van Therapeuticum laat weten dat de kinderpsychiater bij zijn werk in Joure nooit alleen is geweest met de kinderen. De man werd ingezet als specialist en hij deed zijn werk in samenwerking met een andere hulpverlener. Bij psychiatrische sessies was er in principe altijd een tweede hulpverlener of een ouder aanwezig.