UPDATE: Gezonken IKFS-skûtsje bij Hegemer Mar is geborgen

Het IFKS skûtsje Hoop op Zegen, dat zaterdag bij de Slach om Heech omsloeg, is zondag geborgen. Bij daglicht was het redelijk goed te zien, omdat alleen de mast boven het water uitstak. Ook was de plek met rood-witte linten afgezet. De politie waarschuwde het scheepvaartverkeer.