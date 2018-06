Gezonken skûtsje ligt nog op de bodem van de Fluezen

Het IFKS skûtsje Hoop op Zegen, dat zaterdag omsloeg bij de Slach om Heech, ligt nog steeds op de bodem van de Fluezen. Het ligt op dit moment in het snelvaartgebied. Het skûtsje is bij daglicht redelijk goed te zien, omdat de mast ver boven het water uitsteekt. Toch is de plaats van het ongeluk met rood-witte linten afgezet. Er zal worden geprobeerd om het skûtsje zo snel mogelijk te bergen.