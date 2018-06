Brassband Looft den Heer uit Bitgummole winnaar van SurventoBrass

Looft de Heer uit Bitgummole onder leiding van Gijs Heusinkveld is de winnaar geworden van de B-groep bij het SurventBrass festival dat zaterdag plaatsvond in Surhuisterveen. De solistenprijs van de B-groep ging naar de bugelspeler van Looft den Heer. De Entertainmentprijs in de B-groep was voor Soli Deo Gloria uit Rinsumageast.