Nieuw protest Stichting Afvaloven Nee tegen REC in Harlingen

''Donderdag zullen we worden bedolven onder grafieken en cijfers waaruit zou blijken dat de luchtkwaliteit in en rond Harlingen goed is en dat er dus niets aan de hand is'', zo schrijft de Stichting Afvaloven Nee. Dat terwijl de problemen met de afvaloven volgens de stichting structureel zijn. Die is bang dat er opnieuw giftige rook zal worden uitgestoten.

De provincie Fryslân en de gemeente Harlingen willen de bewoners donderdag informeren over de uitkomsten van het luchtkwaliteitsonderzoek en het zoutzuuronderzoek. Dit gebeurt donderdag in stadsschouwburg Trebol.