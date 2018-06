Fierljeppen in Winsum prooi voor Nard Brandsma met seizoensrecord

De 20,43 van Brandsma is tot nu toe de verste sprong in de Friese competitie. In het Hollandse Zegveld kwam regerend Nederlands kampioen en nationaal recordhouder Jaco de Groot woensdag al tot 21,60 meter, de op twee na beste sprong ooit. Alleen hijzelf (22,21) en Bart Helmholt (21,64, Fries record) kwamen ooit verder.

Top-vier

Klassementsleider Thewis Hobma uit Harlingen won tot nu toe vier keer, maar eindigde nu in de finale op de tweede plaats, door met zijn laatste sprong 20,22 meter te noteren. Hannes Scherjon uit Noardburgum eindigde met 19,80 meter op de derde plaats. Opvallend was de prestatie van topklasse-debutant Daan de Vries uit Feanwâlden. Hij eindigde als vierde met 18,43 meter, een nieuw persoonlijk record.

Bij de vrouwen won Antsje Draijer uit Nijhuizum. Zij sprong naar 14,18 meter en kwam daarmee net iets verder dan Akke Dijkstra uit Buitenpost (13,98). Sigrid Bokma uit Hindeloopen werd derde met 13,66 meter. Rutger Piersma (18,71), Rutger Haanstra (16,40) en Fardau van Akker (13,97) wonnen respectievelijk bij de junioren, jongens en de meisjes.

Voor Rutger Haanstra is het de achtste titel op rij bij de jongens.