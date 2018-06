Korfballers Havic verliezen finale om landstitel

De thuisploeg was in de eerste helft veel beter dan Havic. Bij rust stond DVO al met 11-4 voor. Ook na de rust konden de Friezen niet bijblijven. De ploeg uit Bennekom pakte daarom vrij eenvoudig de Nederlandse titel.

Havic had in de afgelopen drie jaar geen competitiewedstrijd meer verloren. De nederlaag in de finale was daarom voor de Friezen extra zuur.