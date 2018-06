Op de Centrale As bij Sumar is zaterdagavond een zwaargewonde man aangetroffen. Volgens de politie komt de man uit Feanwâlden, die eerder op de dag als vermist was opgegeven. Door nog onbekende oorzaak is de man onderuit gegaan. Over de verwondingen van de man is nog niets bekend.

De politie doet op dit moment onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.