Partuur Triemstra pakt eerste seizoensoverwinning in Dokkum

Het partuur van Bauke Triemstra, Dylan Drent en Hendrik Kootstra heeft zaterdagmiddag de hoofdklassepartij in Dokkum gewonnen. In een spannende finale won het partuur van Triemstra met 5-5 en 6-0 van het partuur van Gert-Anne van der Bos, Teake Triemstra en Tjisse Steenstra. Het was dit jaar de eerste overwinning voor Triemstra, Drent en Kootstra in de vrijformatie.