Noppert onderuit tegen Webster op dertiende Players Championship

Darter Danny Noppert uit Joure is zaterdagmiddag in zijn derde partij onderuit gegaan bij het Players Championship in het Engelse Wigan. Noppert verloor in zijn wedstrijd met 6-3 van Mark Webster uit Wales: de Lakeside-kampioen van 2008. Eerder op de dag won de Jouster wel van Engelsman Ryan Meikle (6-4) en het Duitse talent Max Hoppe (6-2).

Zondag wordt in het Robin Park Tennis Centre in Wigan ook nog het veertiende Players Championship van het jaar gehouden. Danny Noppert is door zijn resultaten op de Players Championships dit jaar al zeker van deelname aan het finaletoernooi op televisie: dat wordt eind november in Minehead gespeeld.