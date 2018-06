Omrop TIP: Surventobrass live bij Omrop Fryslân

Rechtstreeks te volgen bij Omrop Fryslân

Het festival is op zaterdag 16 juni rechtstreeks te volgen op Omrop Fryslân via Omropfryslan.nl/live en via de Omrop-app. Vanaf 17.20 uur tot en met de prijsuitreiking. Tussen de optredens door zorgen Sijtze van der Hoek en Andries de Haan voor scherpe interviews met de dirigenten en orkestleden. Meer informatie over Surventobrass is te vinden op Surventobrass.nl.