Oud-Heerenveenspelers Cavlan en Slagveer naar FC Emmen

De 26-jarige Cavlan komt over van de Turkse club Boluspor. De 24-jarige Slagveer heeft het afgelopen seizoen gespeeld voor degradant FC Twente. Hij heeft aan het begin van zijn carrière in de jeugdopleiding van FC Emmen gezeten.

Na Heerenveen speelde Slagveer ook nog voor Lokeren in België. De Belgische club is nog altijd eigenaar van Slagveer. FC Emmen is het afgelopen seizoen gepromoveerd uit de Jupiler League en speelt het komende seizoen in de eredivisie.