Stella van Gent in landelijk bestuur van de PvdA

Stella van Gent is zaterdag op het partijcongres van de PvdA gekozen in het landelijke bestuur van de partij. Van Gent is wethouder in de gemeente Súdwest-Fryslân. In die gemeente heeft ze onder meer Arbeidsparticipatie en Inkomen, Cultuur en Onderwijs in haar portefeuille. Ook is Stella van Gent de tweede locoburgemeester in Súdwest-Fryslân.

Naast Stella van Gent werden nog vier vrouwen en twee mannen in het landelijk bestuur van de PvdA gekozen. Het partijcongres van de PvdA vindt plaats in Amsterdam.