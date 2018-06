Kinder-openluchtspel Alice in wonderland

Alice valt in haar eigen droom en daarin moet ze proberen om alle dromen te beschermen. Ze kan dat alleen doen door angsten te overwinnen. En dat is ook de boodschap van het stuk; durf te dromen. We dromen zoveel, maar we doen het niet. Bekijk je angst om ze uit te voeren in de ogen en jaag je dromen achterna. Alice in wonderland is geen kopie van de bekende films, maar een geheel eigen versie waarin de schrijver Peter Sijbenga het publiek meeneemt in de absurde fantasiewereld van Alice.