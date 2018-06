Friese brandweerkorpsen herdenken omgekomen collega's

Zaterdagmiddag om een uur hebben de korpsen de vlag halfstok gehangen, en hebben ze een ereteken van water gegeven. Dat is een ereboog die wordt gevormd door twee brandweerspuiten waarvan de stralen elkaar op tien meter hoogte kruisen.

De herdenking van de brandweerlieden die bij het uitoefenen van hun werk om het leven kwamen, gebeurt iedere derde zaterdag in juni. Bij het monument in Schaarsbergen is de landelijke herdenking van de brandweer. De eerste herdenking was in 2012 bij het Nationaal Brandweer monument in Arnhem.