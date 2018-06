Justitie: "Geen aanwijzingen voor misbruik in Nederland door sekstoerist"

De verdachte is een kinderpsychiater. Hij was in zijn vak actief in Fryslân en Drenthe. Het Openbaar Ministerie is nu van plan om de ouders van eerdere patiënten van de man over de zaak te informeren, en om in contact met hen te treden. Ook onderzoekt justitie zogenaamde 'gegevensdragers' die de politie bij huiszoekingen in beslag heeft genomen.