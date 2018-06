Friese verdachte kindersekstoerisme zit nog vast in Nepal

Nederland of Nepal

De Nepalese slachtoffers worden door Terre des Hommes geholpen om psychisch met de zaak om te gaan. Ook worden ze gesteund op een weg naar een betere toekomst.

De man zit nog vast in Nepal, en het is nog niet duidelijk of hij wordt uitgeleverd aan de Nederlandse politie. Voor Van Aartsen is het om het even: "Wij zijn niet tegen het feit dat de mannen gestraft worden daar waar ze de feiten plegen. Daar is wat een strenger beleid dan hier in Nederland."