Oneerlijke concurrentie zwembaden Joure

Een verzoek van Gymnasion om ook subsidie te krijgen, heeft De Fryske Marren afgewezen. Vrijdag was er een zitting bij de Raad van State, aangespannen door de gemeente De Fryske Marren. De gemeente is het niet eens met een eerder besluit van de rechtbank in Leeuwarden die stelde dat de gemeentelijke subsidieregeling voor Swimfun niet klopt.

De Raad van State doet over enkele weken uitspraak.