Omrop TIP: Tinco Lycklama á Nijeholt

Toen hij 28 jaar was, maakte Tinco Lycklama à Nijeholt een ontdekkingsreis naar het Midden Oosten. Deze reis duurde zo'n drie jaar, waarna hij zich in Cannes vestigde en aldaar een vierdelig boek schreef over zijn ervaringen. Ook had hij een unieke verzameling oosterse schilderijen en andere dingen, die hij in 1877 aan het stadsbestuur van Cannes schonk. Het werd de basis van het tegenwoordige stadsmuseum van die stad.