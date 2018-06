Culturele Hoofdstad loopt goed: al 150.000 kaarten verkocht

Hoog niveau minder populair

Een onderdeel dat minder goed loopt is de programmering van Strangers on Stage in De Harmonie. Dit zijn grote internationale voorstellingen die in de Randstad en het buitenland altijd goed lopen, zoals de Japanse voorstelling Pluto (februari), de Franse voorstelling Espace (volgende week) of Slava de Russische clown (september). "Het is gewoon een moeilijke markt, maar het begin steeds beter te lopen", vertelt Tjeerd van Bekkum, directeur van Culturele Hoofdstad. "Het gaat om podiumkunsten van hoog niveau, waarvoor we nu dus niet voor naar de Randstad hoeven. Ik hoop dat De Harmonie dit de komende jaren doorzet."