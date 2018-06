Willem Schoorstra ontvangt Rink van der Veldeprijs

Tegelijk met de prijsuitreiking werd ook bekend gemaakt welke Friese schrijvers deze zomer gebruik maken van de schrijversark van Van der Velde. Het gaat om Wilma Miedema, Willem Winters en Liuwe Durksz. De eerdere ark van Rink van der Velde wordt al sinds 2006 ingezet als tijdelijke verblijfplaats van Friese schrijvers. Die mogen daar geen vakantie vieren, maar moeten de tijd gebruiken voor een literair project. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen, want het tijdelijke verblijf in de schrijversark heeft al zeker meer dan vijftig literaire werken opgeleverd.

Rink van der Velde gebruikte de ark zelf met name om te vissen en te stropen. Hij had er wel een oude typemachine staan, maar schreef niet veel in de ark.