Friese kinderpsychiater in Nepal aangehouden voor kindersekstoerisme

Een 66-jarige kinderpsychiater uit Fryslân is in de Nepalese hoofdstad Kathmandu aangehouden omdat hij wordt verdacht van kindersekstoerisme. De man werd op heterdaad betrapt met een 15-jarige jongen op zijn kamer in een 'guest house'.

Een politieteam heeft in Fryslân een huis doorzocht en apparatuur meegenomen. Er wordt onderzocht of hij meer slachtoffers heeft gemaakt en of hij pornografisch materiaal heeft verspreid.

De aanhouding wordt gemeld door het Openbaar Ministerie en Terre des Hommes. Volgens Terre des Hommes wordt het slachtoffer al misbruikt sinds zijn elfde. De verdachte zou een goede vriend van de familie van het slachtoffer zijn, zo steunt hij de familie met geld voor de opleiding van de kinderen.

Volgens Terre des Hommes reisde de Fries de afgelopen jaren vaker naar Nepal. In januari 2017 kwam hij op de radar van de organisatie, toen hij gespot werd met een 13-jarige jongen. Daarna werd de man vaker gezien met verscheidene minderjarige jongens.