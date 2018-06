Hoe laat je een bedrijf groeien? Printbedrijf Probo in Dokkum laat het zien

Een van de 1200 uitgenodigde klanten is Johan Oolders. Hij heeft een bedrijf voor reclameborden en belettering in Midwolda. Hij kiest voor Probo voor de snelheid van leveren. Hij is onder de indruk van wat hij ziet op de open dag: "Het is fantastisch wat je hier ziet, alles geautomatiseerd, er komt bijna geen hand meer aan te pas. Het is onvoorstelbaar."