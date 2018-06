Fysk Sjongersgala multiculti - Omrop Fryslân zendt het uit

Het Friese lied centraal in een chique en knus galaconcert: dat is het Frysk Sjongers Gala. Op zichzelf is dat concept al uniek, maar de organisatie doet er dit jaar nog een schepje bovenop met een multiculturele opzet. Op zaterdag 24 november vindt alweer de zevende editie van het gala plaats in de Lawei in Drachten. Dit jaar neemt Omrop Fryslân dat spektakel op en zendt het het aan het einde van dit jaar, in de kerstvakantie, uit op televisie.

Voor die gelegenheid spraken wij met organisatoren van het gala en zangers die zich hard maken voor het Friese lied en de cultuur: Griet Wiersma en Piter Wilkens.