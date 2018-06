Regio Noord-Nederland krijgt er 83 agenten bij

De politieregio Noord-Nederland krijgt er 83 agenten bij. In totaal komen er in het hele land 1.111 banen bij. Dat heeft minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid vrijdag bekendgemaakt.

De politieregio met de meeste nieuwe formatieplaatsen (226) is Oost-Nederland. Het kabinet trekt in totaal 291 miljoen euro uit voor de uitbreiding.

De politie in Noord-Nederland is blij met de extra banen, zegt een woordvoerder. Er zal met het bestuur en het Openbaar Ministerie gekeken worden waar de nieuwe mensen op ingezet zullen worden. Volgens minister Grapperhaus wordt het een uitdaging om nieuwe agenten te vinden, nu de spanning op de arbeidsmarkt groot is.