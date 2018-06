Een F-16 heeft vrijdagmiddag een voorzorgslanding moeten maken op de vliegbasis Leeuwarden. Net nadat het toestel de lucht in was gegaan, ontstonden er problemen. Daardoor moest de piloot rechtsomkeerd maken.

Op de landingsbaan werd het toestel op gewacht door vier brandweerauto's. De piloot is met behulp van een ladder uit de straaljager gehaald. Wat er precies aan de hand was, is nog onduidelijk.