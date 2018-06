Politie: Man die foto's maakte in Feanwâlden was geen kinderlokker

Er is geen kinderlokker actief in Feanwâlden. Dat zegt de politie Noordoost-Fryslân. De man die eerder deze week foto's maakte bij een kinderopvanglocatie in Feanwâlden, had daarbij geen kwaad in de zin.

De man had een kind al een poosje horen huilen en zag het liggen in, volgens hem, een 'konijnenhok'. Het gaat om een slaaphuisje, waar kinderopvangorganisaties wel vaker gebruik van make. De man maakte er een foto van. Hij zegt dat hij daarna nog met de opvang heeft gesproken, om te vragen of zo'n hokje normaal was.

Kinderopvangorganisatie Kids First stuurde daarna de ouders van de locatie in Feanwâlden een brief over een onbekende man die foto's had gemaakt. De politie heeft inmiddels contact met de man gehad en uit dat gesprek bleek dat het allemaal een misverstand was.